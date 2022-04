LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, ottimi voti dalla stampa internazionale

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è stato accolto con ottimi voti da parte della stampa internazionale, che ha valutato in maniera molto positiva il nuovo tie-in a base di mattoncini di plastica targato TT Games.

Multiplayer.it - 8,4

VGC - 10

GamingTrend - 9,5

TheGamer - 9

Gfinity - 9

Finger Guns - 9

Dexerto - 9

Attack of the Fanboy - 9

Hardcore Gamer - 9

Metro GameCentral - 9

The Loadout - 9

XGN - 9

Hey Poor Player - 9

Noisy Pixel - 9

Screen Rant - 9

Nintendo Life - 9

Pocket Tactics - 9

MGG - 8,5

CGMagazine - 8,5

Video Chums - 8,5

DualShockers - 8,5

NME - 8

GameSpew - 8

Push Square - 8

Checkpoint Gaming - 8

Gamers Heroes - 8

Wccftech - 8

Game Informer - 8

Pure Xbox - 8

GameByte - 8

Windows Central - 8

COGconnected - 8

PlaySense - 7,5

Destructoid - 7,5

GameGrin - 7

Comicbook.com - 6

Nella nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker abbiamo sottolineato l'enorme quantità di contenuti e gli importanti miglioramenti apportati alla formula tradizionale dei giochi LEGO, pur riconoscendo qualche criticità.

A proposito di critiche, come si può vedere l'entusiasmo non è stato unanime e spiccano due o tre valutazioni meno brillanti per il gioco, con in particolare un'unica sufficienza difficile da giustificare fra tutti quei voti altissimi.

La sensazione espressa dalle varie testate è che insomma ci troviamo di fronte alla migliore esperienza videoludica LEGO di sempre: sembra proprio che la lunga attesa sia stata ben ripagata.