NOW Smart Stick: offerta Amazon di Primavera 2022 al prezzo minimo storico, con 2 mesi di sport

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare una Smart Stick di Now con due mesi di Sport inclusi. Lo sconto è del 50%, ovvero di 15€. Il prezzo pieno per questo device è 29.99€, ma di norma è possibile trovarlo anche a 19.99€. Lo sconto attuale è migliore del prezzo pieno. Il device non è mai stato proposto a un prezzo inferiore, quindi se vi interessa potete evitare di aspettare uno sconto più massiccio. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

NOW Smart Stick permette anche alle televisioni non Smart di accedere all'app Now TV. Come detto, nel prezzo sono inclusi 2 mesi di sport incluso, ovverro Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24, la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2021-2024, con tutte le partite visibili anche grazie a Diretta Gol. Una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021-2024. La Formula 1 fino alla fine della stagione 2022, la MotoGP fino alla fine della stagione 2021. Il Tennis internazionale, lo spettacolo della NBA fino alla stagione 2022/23 e molto altro. Inoltre, puoi accedere anche a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e ascoltare la musica con Spotify.

NOW Smart Stick

