Return to Monkey Island: Ron Gilbert aveva detto che lo avrebbe annunciato il 1° aprile, 9 anni fa

Ron Gilbert aveva dichiarato su Twitter che, nel caso fosse tornato a lavorare su un nuovo Monkey Island, lo avrebbe annunciato il 1° aprile. La dichiarazione, all'epoca presa come semplicemente scherzosa (nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe successo davvero, visti i numerosi rifiuti di LucasArts), è stata concretizzata da Gilbert stesso, che il 1° aprile 2022, ossia pochi giorni fa, ha effettivamente svelato di essere al lavoro su Return to Monkey Island. Purtroppo nessuno gli ha creduto, credendo che fosse un altro pesce d'aprile.

Mai dubitare di uno come Ron Gilbert, verrebbe da dire. Comunque sia, in un tweet successivo, l'autore di alcune delle migliori avventure grafiche di tutti i tempi ha anche svelato che lo sviluppo del gioco è iniziato ormai due anni fa, in completa segretezza.

Per i team più piccoli è sicuramente più semplice mantenere il riserbo sui loro giochi in sviluppo, visto che il numero di persone che ci lavora, o che ne è semplicemente a conoscenza, è ridotto. Comunque sia tutto è bene quel che finisce bene. La speranza è che Return to Monkey Island sia all'altezza dei suoi predecessori. Per ora è impossibile dirlo.