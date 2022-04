Nobody Saves the World in uscita su PS5, PS4 e Nintendo Switch: trailer e data

Nobody Saves the World, l'eccellente action RPG sviluppato da DrinkBox Studio, approderà anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch a breve: la data di uscita è fissata al 14 aprile, come rivela il trailer che trovate qui sotto.

Pubblicato in esclusiva temporale su PC, Xbox Series X|S e Xbox nel gennaio del 2021, Nobody Saves the World è stato avvistato di recente su PS5 e si pensava potesse far parte del nuovo PlayStation Plus, che tuttavia non arriverà prima di qualche mese.

Nel gioco, realizzato dagli autori di Guacamelee!, ci troveremo ad affrontare affollati dungeon con la possibilità di effettuare diverse trasformazioni e acquisire di volta in volta abilità uniche, per un totale di quindici differenti forme.

"Esplora un vasto oltremondo (per conto tuo o con un amico o un'amica online), superando segrete che cambiano in continuazione per fermare la Calamità e SALVARE IL MONDO!", recita la sinossi ufficiale del titolo.

Per ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra recensione di Nobody Saves the World.