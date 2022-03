Nobody Saves the World per PS5 avvistato, sarà incluso con Playstation Plus e Spartacus?

PlayStation Game Size ha avvistato nel Database PlayStation la versione PS5 di Nobody Saves The World, attualmente non ancora annunciata. Il tempismo di questa scoperta è sicuramente interessante, in quanto potrebbe trattarsi di uno dei giochi gratis del PlayStation Plus di aprile 2022 e/o incluso con Spartacus.

Questa settimana infatti ci sarà l'annuncio dei giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus per gli abbonati al servizio di Sony. Inoltre, stando a un recente report di Bloomberg, tra pochi giorni Sony finalmente svelerà PlayStation Spartacus, il tanto chiacchierato servizio che a quanto pare potrebbe fondere PlayStation Now e Plus. Stando alle voci di corridoio, ci saranno vari tier di abbonamento, con la possibilità per gli abbonati di accedere a una selezione di titoli moderni e classici e Nobody Saves the World potrebbe essere tra questi.

Per chi non lo conoscesse, Nobody Saves the World è un action RPG con visuale dall'alto realizzato da DrinkBox Studios, gli autori di Guacamelee, approdato su PC, Xbox Series X|S e Xbox One a gennaio di quest'anno e incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

La peculiarità del gioco è che il protagonista può trasformarsi in un gran numero di creature, dalle lumache ai draghi, assumendone caratteristiche di attacco, difesa e movimento. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dal gioco, come potrete leggere nella nostra recensione di Nobody Saves the World a cura di Giorgio Melani.