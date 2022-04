GSC Game World lancia un bundle per sua patria su GOG: è uno studio ucraino

Lo studio di sviluppo ucraino GSC Game World ha lanciato un bundle su GOG per supportare la sua patria, che sta ancora subendo l'aggressione militare della Russia. L'offerta si chiama "GSC for Ukraine" e offre tutti i giochi della software house in fortissimo sconto, con i proventi che saranno utilizzati per supportare le vittime di guerra.

Parliamo di sconti dell'80%, fatti proprio per invogliare le offerte. Tra i titoli del bundle: S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl a 3,19€, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky a 1,89€, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat a 3,99€, Cossacks 3 a 3,99€, Cossacks II Anthology a 1,89€, Cossack Anthology a 1,09€, FireStarter a 1,09€, Heroes of Annihilated Empires a 1,89€, Venom. Codename: Outbreak a 1.09€ e American Conquest a 1,09€.

Insomma, si possono portare a casa dei gran bei titoli per pochi spiccioli. Alcuni sono anche abbastanza recenti, come Cossacks 3 e i suoi DLC, mentre altri valgono nonostante gli anni passati, in particolare gli S.T.A.L.K.E.R.

Pagina del bundle GSC for Ukraine su GOG

Avete tempo fino all'11 aprile 2022 per usufruire del bundle.