Classifica italiana, Kirby e la Terra Perduta è primo davanti al solito FIFA 22

Kirby e la Terra Perduta ha subito conquistato la vetta della classifica italiana, superando il blockbuster FIFA 22 ma anche F1 2021, mentre Gran Turismo 7 deve ora accontentarsi della quarta posizione nella top 10.

Kirby e la Terra Perduta (NSW) FIFA 22 (PS4) F1 2021 (PS4) Gran Turismo 7 (PS4) Elden Ring (PS4) Leggende Pokémon: Arceus (NSW) Mario Kart 8 Deluxe (NSW) Gran Turismo 7 (PS5) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (PS4) FIFA 22 (PS5)

Un successo meritato, come abbiamo avuto modo di spiegare nella recensione di Kirby e la Terra Perdut: la nuova avventura del batuffolo rosa introduce importanti novità sul fronte del gameplay ed è sorprendentemente ricca di contenuti.

Rispetto alla classifica della settimana scorsa assistiamo all'uscita di WWE 2K22 (recensione) dai primi dieci posti, con l'edizione digitale di GTA 5 per PS5 (recensione) che compie lo stesso percorso: era seconda.

In generale la diffusione di PlayStation 5 sembra aumentata in maniera sostanziale rispetto ad alcuni mesi fa, come dimostra la presenza di Gran Turismo 7 in versione next-gen all'ottavo posto e di FIFA 22 sempre per PS5 al decimo posto.