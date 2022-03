Ucraina: Itch.io propone un bundle di 991 prodotti a meno di 10 euro, ci sono anche giochi famosi

Per aiutare l'Ucraina, Itch.io ha deciso di mettere in vendita un bundle da 991 prodotti, tra giochi, RPG da tavolo, libri, fumetti, musica e non solo, a meno di 10 euro (ovvero 10 dollari). All'interno di questa enorme lista, non mancano inoltre videogame famosi e molto interessanti.

Il bundle di Itch.io include infatti giochi come SkateBIRD, Backbone, CrossCode, Kingdom Two Crowns, Wandersong, Gunner, Inmost, Figment, Superhot, Sundered Eldritch Edition, ma anche il libro non ufficiale dedicato a Undertale "Fallen Down: Heartache & Compassione in Undertale". Senza dimenticare Baba is You, A Short Hike, 2046 Read Onle Memories, Night Call, Bury me, my Love, Celeste, Minit, Jotun Valhalla Edition, TowerFall Dark World Expansion. La lista include 991 prodotti, come detto, e non è possibile elencarveli tutti: potete vedere voi stessi tutto quello che offre Itch.io a questo indirizzo.

Tutti i guadagni andranno in beneficenza e precisamente saranno divisi 50/50 tra International Medical Corps (che fornisce assistenza medica nella regione) e Voice of Chilfren (che aiuta i bambini a superare gli orrori della guerra e aiuta a creare rifugi).

La locandina del Bundle per l'Ucraina di Itch.io

Segnaliamo anche che 600 dei 991 prodotti del Bundle per l'Ucraina non sono mai stati inseriti in un bundle in passato. Inoltre, molti sviluppatori hanno contattato Itch.io per poter aggiungere il proprio gioco al catalogo della piattaforma ed essere così inseriti in questo bundle. Si tratta di un'iniziativa notevole.

Itch.io chiede agli utenti che ne hanno la possibilità di pagare più della cifra minima richiesta. Precisiamo anche che l'acquisto non fornisce una chiave Steam: si potrà solo fare il download diretto dei giochi e dei prodotti dalla pagina itch.io.