Steam: saldi per la Giornata della Donna in corso, tanti sconti su vari giochi PC

Steam ha lanciato una nuova iniziativa di Saldi per la Giornata della Donna, festeggiando a modo suo l'8 marzo con una bella mandata di sconti su tanti giochi PC che hanno connessioni con figure femminili a vari livelli, ma non solo.

I Saldi per la Giornata della Donna di Steam sono validi da oggi fino all'11 marzo 2022, e si incentrano su una grande quantità di titoli, principalmente appartenenti alla sfera indie, ma con una varietà veramente enorme di possibilità diverse.

Steam, immagine header della pagina sui Saldi per la giornata della Donna

Trovate tutto a questo indirizzo su Steam, con tanto di suddivisioni in diverse categorie tra giochi più venduti, gemme nascoste, nuove uscite, giochi con demo e tanto altro.

Tra i titoli più in vista segnaliamo, tanto per fare qualche esempio: Call of the Sea, Gods Will be Watching, Operation: Tango, Later Alligator, The Darkside Detective, Furi, Nimbatus, Road 96, Haven, Moon Hunter, Little Misfortune, Calico, Greedfall, Yonder, Boyfriend Dungeon, Astrologaster e tanti altri, per cui non possiamo fare altro che rimandarvi alla pagina ufficiale di Steam dedicata ai saldi per saperne di più.

Da segnalare, tra l'altro, come l'iniziativa sia organizzata in collaborazione con Wings Interactive, un'organizzazione che supporta sviluppatrici donne e appartenenti categorie marginalizzate, attraverso anche una rete di team in cui le donne occupano ruoli chiave.