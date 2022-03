OnePlus Nord CE 2 5G, la recensione dello smartphone Android di fascia media ma con prezzo eccessivo

Che OnePlus stia cercando una sua identità e un posizionamento definitivo sul mercato è piuttosto evidente da alcuni anni, con la fusione con OPPO dell'anno scorso che ha fornito una ulteriore indicazione in tal senso: dai tempi dei "Flagship killer" ne è passata di acqua sotto i ponti, e in un business ultra competitivo come quello degli smartphone Android la società di Pete Lau semplicemente non poteva mantenersi in piedi a lungo da sola. Se gli effetti sul lungo periodo sono ancora tutti da scoprire, per il momento OnePlus ha scelto di concentrarsi sulle linee prodotto che meglio gli sono riuscite nei tempi recenti, chiudendo ad esempio - almeno temporaneamente - la porta alle derive low cost dei tutt'altro che indimenticabili N10 ed N100. OnePlus Nord CE 2 5G in tutta la sua bellezza Con l'eccellente Nord 2 a presidiare la fascia medio/alta, sopra i 400€ a listino per intenderci, ecco arrivare il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G per posizionarsi un po' più in basso, cercando quindi di offrire una soluzione "economica ma non troppo" che mantenga saldi i pregi e le virtù principali degli smartphone dell'azienda cinese. Una Core Edition quindi, per l'appunto. Missione compiuta? Scopriamolo nella nostra recensione di OnePlus Nord CE 2 5G.

Scheda tecnica OnePlus Nord CE 2 5G ha una scheda tecnica adeguata Anzitutto sottolineiamo come la vicinanza con OPPO sia molto stretta, dal momento che questo nuovo OnePlus è praticamente il gemello dell'OPPO Reno 7 5G versione cinese. Troviamo quindi un SoC Mediatek, ma sappiamo già da un po' che non si tratta di una bestemmia sostenere che le prestazioni siano in linea con gli analoghi di pari fascia Qualcomm. Ecco allora il Dimensity 900 5G Octa-core, chip con processo produttivo a 6nm, quindi moderno e dalle minime richieste energetiche. La GPU è invece una Mali-G68 MC4: una combinazione che, come vedremo successivamente dai benchmark e dai test sul campo, risulta adeguata per l'uso quotidiano e capace di dare qualche soddisfazione anche nel gaming. Lo schermo si colloca sulle dimensioni più diffuse attualmente nell'industria, quei 6,43" che garantiscono un'ampia area di visione mantenendo il telefono tutto sommato all'interno di misure accettabili, ancora infilabile nella tasca dei pantaloni e utilizzabile con una sola mano per intenderci. Il pannello è un AMOLED con risoluzione FullHD e refresh a 90 Hz, valore quest'ultimo discreto dal momento che molti concorrenti su queste fasce di prezzo propongono ormai i 120 Hz. Scheda tecnica OnePlus Nord CE 2 5G Dimensioni: 160.6 x 73.2 x 7.8 mm

160.6 x 73.2 x 7.8 mm Peso: 173 grammi

173 grammi Display: AMOLED 6.43" 90Hz

AMOLED 6.43" 90Hz Soc: Dimensity 900 MediaTek

Dimensity 900 MediaTek RAM: 8 GB

8 GB Fotocamere: 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp

64 Mp + 8 Mp + 2 Mp Apertura: F 1.79 + F 2.2 + F 2.4

F 1.79 + F 2.2 + F 2.4 Fotocamera frontale: 16MP

16MP Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6

802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.2

5.2 Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale Batteria: 4500 mAh

4500 mAh Prezzo e memoria:

8GB RAM + 128GB | 359€

Design OnePlus Nord CE 2 5G offre un design piacevole e con un pizzico di carattere OnePlus ci tiene a segnalare come il design di questo Nord CE 2 5G sia frutto di 20 precedenti progetti, modificati e ritoccati fino a raggiungere quello definitivo. Una maniera non troppo sottile per cercare di distanziare questo smartphone dalla marea di equivalenti cinesi indistinguibili tra loro e appiattiti su dettami stilistici ultra standardizzati. In realtà anche in questo caso non ci troviamo di fronte a nulla di particolarmente rivoluzionario, sebbene sia altrettanto vero che OnePlus Nord CE 2 5G è un prodotto gradevole esteticamente, che prova perlomeno a dare un segnale di carattere. Non magari nella parte frontale, che ovviamente ospita per la maggior parte il display con cornici abbastanza sottili, con quella inferiore leggermente più spessa, tutto protetto dal Gorilla Glass 5. Il punch hole della fotocamera e dei sensori è in alto a sinistra e il foro è abbastanza piccolo, ma non certo invisibile. Più interessante il retro, che attraverso l'uso della plastica offre forme che mostrano sinuosità particolari nella zona del corpo fotografico, con una specie di gobba che racchiude gli obiettivi: niente di inedito o mai visto, ma comunque piacevole ed elegante. Sotto questo punto di vista OnePlus conferma le qualità dei suoi designer, che sanno dar vita a smartphone dalle linee pulite ed essenziali ma comunque dotati di un pizzico di personalità. La qualità costruttiva è buona, gli assemblaggi precisi, anche se ovviamente il "feeling" di una scocca in plastica non è paragonabile a quello del vetro, della ceramica o di materiali più nobili. Le colorazioni disponibili sono due, Gray Mirror e Bahama Blue, un grigio specchiato e un azzurrino brillante. Abbiamo avuto a disposizione il primo, bello ma con un'eccezionale capacità di trattenere impronte e ditate.

Fotocamere Le fotocamere di OnePlus Nord CE 2 5G sono nella media; buono solo il sensore principale Il comparto fotografico del OnePlus Nord CE 2 5G è composto da un triplo sensore: il principale da 64 MP con apertura f/1.79, una ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e infine una macro da 2 MP e f/2.4. Si tratta di una configurazione standard per la fascia di prezzo, e allo stesso modo ci troviamo a ripetere un giudizio che è sovrapponibile a buona parte dei telefoni su cifre analoghe. Ecco quindi che il sensore principale è senza dubbio quello capace di restituire scatti di maggiore qualità, soprattutto in condizioni di buona luminosità: in questo caso i colori sono corretti e le immagini hanno una resa più che convincente, senza reali punti deboli. Con poca luce invece si rileva una visibile perdita di dettaglio, anche se la modalità notturna fa un lavoro discreto nel complesso. La grandangolare è un passo indietro in termini di qualità, ma l'ampio angolo di visione di 119 gradi ha una sua utilità in determinate scene. Difficile invece dare un parere positivo per la macro, che coi soli 2 MP è veramente fin troppo modesta e limitata per l'Anno Domini 2022. La Selfie Cam da 16 MP fa il suo dovere senza infamia né lode, quindi è adatta ad autoscatti e videochiamate. I video, infine, possono spingersi fino ai 4K a 30 FPS, sebbene in questo caso la stabilizzazione elettronica faccia veramente fatica a dare un contributo significativo. Molto meglio invece scendendo alla risoluzione FullHD a 30 o 60 FPS.

Display Il display AMOLED di OnePlus Nord CE 2 5G sa farsi valere Lo schermo è ovviamente una delle caratteristiche fondamentali di uno smartphone moderno, e quello del OnePlus Nord CE 2 5G è davvero buono: si tratta di un AMOLED da 6,43" con risoluzione 2400 x 1080 e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Difficile trovare al giorno d'oggi pannelli AMOLED che funzionino male, e infatti anche in questo caso si tratta di un display molto piacevole, con un livello di luminosità ampiamente sufficiente e una fluidità ottima, che non fa rimpiangere l'assenza dei 120 Hz. Si riesce a utilizzare tranquillamente anche sotto la luce diretta del sole. La taratura dei colori è leggermente spinta verso il blu, perlomeno nell'esemplare a nostra disposizione. Il lettore di impronte è alloggiato nella parte inferiore dello schermo e funziona a dovere, rivelandosi rapido e preciso. In ogni caso si tratta di un pannello ottimo per l'utilizzo dei contenuti multimediali a cominciare dai soliti servizi di streaming come Youtube, Netflix, Disney+ e compagnia, anche se poi la presenza di uno speaker mono invita con forza a usare un paio di cuffie.

Batteria La ricarica rapida di OnePlus Nord CE 2 5G è un grande punto a favore Molto bene l'autonomia grazie alla batteria da 4500 mAh, una capacità che unita al sempre convincente lavoro di ottimizzazione software consente allo smartphone di andare serenamente oltre alla giornata piena di utilizzo: nella nostra esperienza, con circa 7 ore di uso, siamo arrivati alla sera con il 40% di carica residua. Ma dove il OnePlus Nord CE 2 5G sa farsi apprezzare ulteriormente è nella ricarica rapida, che sposa la tecnologia (o meglio il nome) di quella di OPPO, SuperVOOC, per garantire attraverso il caricabatterie da 65 W incluso nella confezione, una carica 0-100% in poco più di mezz'ora: prestazioni ottime che danno la possibilità di ripristinare una buona fetta di autonomia con una manciata di minuti attaccati alla presa di corrente. Assente invece la ricarica wireless.

Prestazioni OnePlus Nord CE 2 5G funziona bene a tutto tondo, senza grossi difetti Sappiamo bene che i processori MediaTek non godono della stessa reputazione di quelli di Qualcomm, eppure il Dimensity 900 impiegato sul OnePlus Nord CE 2 5G sa farsi valere, garantendo prestazioni del tutto analoghe a quelle degli Snapdragon di pari fascia. In accoppiata con la GPU Mali-G68 MC4, lo smartphone spinge sul pedale della potenza senza troppi timori, rivelandosi sempre veloce e reattivo anche durante il multitasking. L'unica versione in vendita in Italia è quella con 8 GB di RAM, perfettamente sufficienti a tenere attive più app contemporaneamente.

Esperienza d'uso OnePlus Nord CE 2 5G esce con Android 11, una piccola delusione OnePlus Nord CE 2 5G è un telefono che, nell'esperienza d'uso, appare come superiore rispetto alla somma delle sue parti. Non ci sono né grandissimi pregi né evidenti difetti nella proposta della società cinese, eppure utilizzarlo è effettivamente molto piacevole perché si tratta di uno smartphone equilibrato, che fa tutte le cose per bene. Certamente buona parte del merito sta nella personalizzazione di Android attraverso l'eccellente OxygenOS 11.3, per la quale non abbiamo mai nascosto la nostra grande simpatia: pulita, veloce, stabile, senza bloatware e quindi particolarmente rispettosa dell'utente. Peccato soltanto che il telefono arrivi sul mercato con montato Android 11, rivelando una certa lentezza e pigrizia da parte della compagnia nell'adozione della versione 12 quando ormai all'orizzonte si intravede già la 13. Partendo inoltre dal "vecchio" Android 11, c'è il timore che venga bruciato così uno degli aggiornamenti "major" garantiti dal produttore, riducendo la longevità del supporto. Chiudiamo il discorso sui difetti parlando dell'audio mono, nemmeno pulitissimo ad alto volume: altri concorrenti in questa fascia di prezzo fanno di meglio. Da segnalare la presenza del jack audio da 3.5 mm e la possibilità di espandere la memoria tramite una scheda microSD fino a 1 TB senza dover sacrificare la doppia SIM.

Videogiochi OnePlus Nord CE 2 5G riesce a digerire anche i videogiochi più complessi Siamo all'interno della fascia media, quindi è chiaro che le prestazioni di OnePlus Nord CE 2 5G vanno messe all'interno di questo contesto. In tale ottica confermiamo quanto di buono detto in merito al SoC MediaTek, che riesce a digerire senza nessun problema qualsiasi videogioco. Con quelli più impegnativi a livello tecnico, ovvero i soliti Asphalt 9, Call of Duty Mobile e Genshin Impact è necessario scendere a qualche compromesso o disattivare opzioni grafiche avanzate, ma nulla di drammatico. La GPU Mali-G68 MC4 in tal senso si rivela capace di buone prestazioni, come rivelano i benchmark relativi alla componente grafica.