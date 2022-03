Steam, classifica vendite: Elden Ring è primo e terzo, Steam Deck è al secondo posto

SteamDB ha condiviso la classifica dei 10 giochi e prodotti più venduti su Steam nell'ultima settimana. Anche questa volta Elden Ring la fa da padrone, posizionandosi al primo e terzo posto, mentre Steam Deck, la console/PC portatile di Valve, si aggiudica la seconda posizione.

Ecco la top 10 dei giochi/prodotti più venduti su Steam nella settimana che si conclude il 13 marzo:

Elden Ring Steam Deck Elden Ring Core Keeper Risk of Rain 2: Survivors of the Void Valve Index VR Kit Red Dead Redemption 2 Dread Hunger Dying Light 2 WWE 2K22

Elden Ring, un'immagine promozionale

Come possiamo vedere Elden Ring è sia primo che terzo, mantenendo dunque mantiene entrambe le posizioni in cui figurava nella classifica di Steam della scorsa settimana. Steam Deck invece debutta direttamente al secondo posto, con la console di Valve che si conferma uno dei prodotti più desiderati del momento.

Il DLC di Risk of Rain 2, Survivors of the Void, scende dal secondo posto, posizionandosi al quinto, il che è comunque un ottimo risultato complessivamente. Scivolone per Dying Light 2: Stay Human che passa dal quarto al nono posto. Un calo tuttavia del tutto naturale se pensiamo che il gioco ormai è in vendita da oltre un mese. Ottimi debutti per WWE 2K22 e Core Keeper, che si piazzano rispettivamente al decimo e quarto posto della top 10 di Steam.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la classifica settimanale di Steam stilata da SteamDB è basata sui ricavi e non sul numero di unità vendute, un dettaglio che ovviamente pone il tutto sotto un'altra prospettiva e dunque spiega la presenza sia di Steam Deck che di Valve Index VR Kit nelle prime posizioni.