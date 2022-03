Top 10 dei migliori giochi open world di IGN, ci sono anche Elden Ring e Horizon Forbidden West

La redazione di IGN ha stilato la classifica dei 10 migliori giochi open world di sempre. Tra questi troviamo grandi classici del genere, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Skyrim, ma non mancano anche alcuni titoli usciti di recente, tra cui spiccano Elden Ring e Horizon Forbidden West.

Ecco la top 10 dei migliori open world secondo IGN:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Witcher 3: Wild Hunt GTA 5 Red Dead Redemption 2 Elden Ring Fallout: New Vegas The Elder Scrolls V: Skyrim Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Horizon Forbidden West Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Come possiamo notare al primo posto troviamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A completare il podio troviamo The Witcher 3: Wild Hunt e GTA 5 che a breve tra pochi giorni sbarcherà anche su PS5 e Xbox Series X|S (ecco i dettagli sui prezzi delle varie edizioni al lancio).

Come accennato in apertura, anche Elden Ring e Horizon Forbidden West si sono aggiudicati un posto nella classifica, nonostante siano usciti da poche settimane. Per la precisione, l'opera di FromSoftware si piazza al quinto posto, subito dopo Red Dead Redemption 2, mentre l'esclusiva PS5 e PS4 di Guerrilla Games è nona, con Marvel's Spider-Man: Miles Morales che chiude la top 10 di IGN.

Diteci, cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa classifica o a vostro avviso ci sono altri open world meritevoli che non sono stati inclusi? Fatecelo sapere nei commenti.