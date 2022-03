Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, video confronta le versioni PS5 e Xbox Series X

Aspettando il debutto nei negozi di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, la redazione di TwistedVoxel ha pubblicato un video che confronta il gioco su PS5 e Xbox Series X, offrendoci dunque un assaggio di cosa possiamo aspettarci dalle console ammiraglie di Sony e Microsoft.

Il video si basa sull'ultima demo pubblicata da Square Enix e Koei Tecmo Games pochi giorni fa, dunque dovrebbe rappresentare pressappoco la qualità del gioco completo, in uscita questa settimana. Sia la versione PS5 che quella Xbox Series X girano in modalità performance, che presenta la risoluzione 1080p con target a 60 fps, offrendo risultati alquanto simili. Stando ai parerei di Twisted Voxel, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è migliorato sensibilmente rispetto alla prima versione di prova su entrambe le console, seppur globalmente il gioco non tiene il passo di produzioni più recenti.

Il framerate mostra ancora qualche incertezza su entrambe le console, anche in performance mode, per via dei numerosi effetti particellari a schermo, ma anche in questo caso ci sono stati dei miglioramenti rispetto alla prima demo del gioco.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà disponibile a partire dal 18 marzo per PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC. Se ancora non lo avete fatto, da pochi giorni è disponibile una nuova demo a tempo limitato che sarà attiva fino al 19 aprile 2022.