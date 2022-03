Microsoft Xbox punta a un "flusso costante di giochi grandiosi", afferma Phil Spencer

Durante l'ultimo episodio del podscast di Xbox Era, Phil Spencer, il boss della divisione gaming di Microsoft, ha affermato che l'obiettivo della compagnia è quella di avere un flusso costante di giochi di grosso calibro in uscita realizzati dagli Xbox Studios.

"Abbiamo tanti giochi fantastici in sviluppo... Vogliamo arrivare al punto in cui c'è un flusso costante di grandi giochi in arrivo, che i nostri consumatori possano prevedere", afferma Spencer, ammettendo che si tratta di un obiettivo che non è stato ancora raggiunto, prendendo come esempio il trimestre in corso, sguarnito di un'uscita di grosso calibro degli Xbox Studios.

"Stiamo andando in questa direzione in questo momento. Non abbiamo un gioco importante per questo trimestre, quindi Matt Booty (capo, i team e gli studi di Zenimax vogliono arrivare a quel punto in cui avremo una grande line-up per le nostra piattaforma e giochi che possano entusiasmare regolarmente le persone."

Con le acquisizioni degli ultimi anni, il numero degli studi sotto l'ala di Microsoft Gaming è cresciuto notevolmente, dunque quello di pubblicare a cadenza regolare esclusive di grande qualità non si tratta di un obiettivo impossibile da raggiungere per quanto ambizioso.

Nel frattempo, secondo Jeff Grubb, Microsoft ha in programma un Xbox Showcase in stile E3 per quest'estate.