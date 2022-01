Xbox Game Studios: dopo Activision diventano più di sessanta, per un nuovo conteggio

Quanti saranno gli Xbox Game Studios dopo l'acquisizione di Activision Blizzard? Il dato ufficiale è di 32 nominali, ma per l'insider Klobrille il totale dei team in grado di sviluppare un videogioco da zero sotto Microsoft è superiore a sessanta.

Klobrille non sta dando i numeri, ma ha semplicemente scorporato i team interni ai singoli studi, ottenendo un totale ovviamente superiore a quello che si ottiene sommando i meri nomi. Ad esempio è noto che PlayGround Games abbia due team interni, mentre Blizzard dispone di più di nove team interni, che lavorano tutti su progetti differenti.

Klobrille: "Mi stanno arrivando molte domande sul conteggio degli Xbox Games Studios inclusi quelli di Activision Blizzard. La risposta è... molto complessa. Per motivi di chiarezza si possono ridurre a 32+, ma il numero reale è molto più alto. Ad esempio in questo totale Blizzard viene contato come un singolo studio.

Però Blizzard conta circa 5.000 dipendenti con più di nove studi interni, un numero maggiore di tutti gli studi di XGS e Bethesda combinati. Ci sono anche studi come PlayGround e Arkane rappresentati da un logo, ma che sono divisi in due studi unici con progetti differenti.

Inoltre, il numero 32+ ignora gli studi mobile, di supporto e di servizio per i titoli multiplayer come Demonware, Playfab o Digital Legends. Se contiamo i "team in grado di creare i loro giochi", il numero reale di studi Xbox va oltre i sessanta."

Naturalmente fare riferimento ai soli nomi degli studi è molto più comodo, perché altrimenti la situazione si complicherebbe un po' per tutti gli editori e ogni volta che se ne parla bisognerebbe mettersi a fare dei distinguo, spesso nemmeno troppo immediati. Ad esempio è risaputo che anche molti PlayStation Studios sono formati da più team in grado di lavorare a progetti indipendenti, come Insomniac o Naughty Dog, così come quelli più grossi di altri editori, come ad esempio BioWare di EA.