The Elder Scrolls Online: Ascending Tide disponibile per il MMORPG di Bethesda

The Elder Scrolls Online si aggiorna con l'arrivo di Ascending Tide, disponibile oggi come nuovo aggiornamento in DLC che fa parte dell'avventura annuale Eredità dei Bretoni e si presenta con un trailer riportato qui sopra.

Eredità dei Bretoni si amplia dunque con questa nuova quest in DLC, disponibile ora su PC/Mac e Stadia e in arrivo su Xbox e PlayStation il 29 marzo 2022. In questa ci troviamo ad unirci insieme ad altri avventurieri ed esplorare i dungeon Coral Aerie e Shipwright's Regret, intraprendendo un viaggio che ci porterà a High Isle e oltre.

Ascending Tide può essere acquistato come DLC a parte o scaricato all'interno dell'abbonamento ESO Plus, oppure ottenuto anche con Crown dal Crown Store. I due dungeon contenuti nel DLC sono caratterizzati da elementi PvE e propongono alcuni eventi che preparano la strada per High Isle, il nuovo capitolo maggiore nella storia di The Elder Scrolls Online.

All'interno di questo DLC ci troviamo a salvare Jakarn da un misterioso Ascendant Order, stringendo un'alleanza con Captain Kaleen per prendere parte a un raid eroico presso Coral Aerie, tenendo d'occhio anche le forze oscure che minacciano il popoli dei bretoni.

Coral Aerie è una nuova ambientazione affascinante ma anche piena di insidie, che rientra nello stile grafico dei contenuti che arriveranno in seguito nel corso del 2022. Nel dungeon Shipwright's Regret, invece, ci troviamo ad esplorare un porto abbandonato e infestato, dove risiedono i resti di quella che dovrebbe essere storicamente la flotta più grande di sempre all'interno di Tamriel, la leggendaria marina All Flag, ridotta ormai a relitti che nascondono numerosi segreti e tesori.

Di recente, abbiamo visto come The Elder Scrolls Online veda il numero di giocatori crescere ancora, avendo raggiunto un nuovo record a gennaio, poco dopo l'annuncio di High Isle, la nuova espansione.