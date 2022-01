The Elder Scrolls Online: il numero di giocatori cresce ancora, è un nuovo record per l'MMORPG

Alex Tardif, Lead Graphics Engineer presso ZeniMax Online Studios, ha svelato che The Elder Scrolls Online, noto anche come TES Online, ha superato i 20 milioni di giocatori unici. Si tratta di un nuovo importante record per l'MMORPG.

Tardif ha condiviso un tweet all'interno del quale ha affermato: "Sono super eccitato per la nuova espansione di The Elder Scrolls Online. Inoltre, abbiamo annunciato un nuovo grande traguardo: ESO ha superato i 20 milioni di giocatori unici!"

Si tratta per certo di un ottimo risultato per The Elder Scrolls Online, che - anni fa - aveva inizialmente sofferto, a causa di una proposta ludica poco interessante. Di aggiornamento in aggiornamento e di espansione in espansione, TES Online ha però ottenuto sempre più successo e ora può vantare 20 milioni di iscritti.

Per quanto riguarda la nuova espansione indicata da Tardif, parliamo di The Elder Scrolls Online: High Isle, di cui potete scoprire data d'uscita e trailer nella nostra notizia dedicata.

Diteci, state giocando a TES Online?