Babylon’s Fall, la recensione di un'esclusiva dimenticabile

Non si reggeva in piedi, metafora di un progetto "live service" del tutto criticabile oggigiorno, non tanto perché sbagliato a priori, quanto poiché realizzato sacrificando qualsivoglia aspetto sensato nel gameplay, nella progressione, nel comparto tecnico. Nella nostra recensione di Babylon's Fall , insomma, troverete più conferme che sorprese, nonché le ragioni di un'occasione mancata. E capirete anche perché i vostri timori - dal primo annuncio a quell' insipida beta - si siano rivelati tristemente fondati.

Il mito della Torre di Babele può essere letto e interpretato in vari modi: fa un po' sorridere come da oggi verrà associato anche a un assai poco memorabile progetto portato avanti da Square Enix in compagnia di Platinum Games. Se infatti Dio punì gli uomini per la loro arroganza, dato che volevano innalzarsi fino al cielo (è una possibile interpretazione, almeno), questa volta non c'è stato neppure bisogno dell'intervento divino: la benedetta torre, videoludicamente parlando, è collassata su sé stessa da sola.

La trama, per così dire

Gli eroi di Babylon's Fall pronti all'azione

Soprassediamo per un momento sulle modalità narrative Babylon's Fall, per concentraci invece sul contenuto in sé. Una trama c'è, e verte sul destino dell'antico regno babilonese. Un tempo, infatti, Babilonia dominava il mondo intero; oggi ne restano la memoria e soprattutto i tesori, nascosti tra le rovine dell'enorme Ziggurat. Impadronirsi di quell'antico potere è però tutt'altro che semplice, poiché la torre è difesa dai Gallu, creature mostruose e guerriere pronte a fare a pezzi gli incauti nuovi arrivati. Persino l'Impero Domiziano riesce a contenerle con estrema difficoltà... a tal punto da necessitare un afflusso continuo di "eroi" ridotti in schiavitù per affrontarle.

Qui sta il punto: il giocatore, in Babylon's Fall, segue le vicende di uno qualsiasi di questi guerrieri, chiamati Sentinel. Innanzitutto l'editor, dopo l'accettazione di mille avvisi, messaggi e consensi, permette di scegliere tra tre differenti etnie, Agavian, Huysian e Galeilion, ciascuna con una "lore" specifica. Idealmente la suddivisione ricorda un po' il classico schema tripartito: guerriero versatile, tank e attaccante a distanza; in realtà questa scelta si rivela del tutto ininfluente per la stragrande maggioranza dell'avventura, poiché quando comincia a mostrare i suoi effetti dal punto di vista del gameplay (nella personalizzazione specifica del Gideon Coffin, di cui si dirà) si è già arrivati all'endgame.

Tornando alla storia: il protagonista è uno dei tanti schiavi arrivati a Neo Babilonia. Al pari di tutti gli altri sventurati, gli viene installato sulla schiena il Gideon Coffin, al tempo stesso strumento di controllo da parte dell'Impero, del quale è impossibile liberarsi, e utile arma da utilizzare in battaglia. Inizia la missione del tutorial: liberare una certa zona dai Gallu presenti, e va bene. Vengono presentati i comprimari (tutti identici, tutti anonimi), mentre un vero e proprio cattivone di turno è del tutto assente, e va bene. Dopo all'incirca la prima ora, il giocatore continua a ripetersi "d'accordo, una volta fatto questo inizierà finalmente la storia vera e propria, finalmente vedrò qualcosa d'interessante". Trascorre un'altra manciata di ore, solo che il momento in questione non arriva mai. La trama di Babylon's Fall è tutta qui: si continua a completare una missione dopo l'altra, senza che cambi mai davvero qualcosa in particolare, in una linearità esasperante, prevedibile e noiosa. Quasi sarebbe stato meglio che una trama non vi fosse affatto, con semplicemente un hub anonimo da cui avviare missioni altrettanto anonime.

Lo scenario che in Babylon's Fall ospiterà la maggior parte delle vostre scorribande

Di tanto in tanto è possibile assistere a cutscene realizzate col motore di gioco, o a immagini statiche accompagnate da testi: le une e le altre intendono spiegare determinati aspetti del contesto, o semplicemente riportano uno scambio di battute tra personaggi. Ma i contenuti, oltre a essere fini a sé stessi, non sembrano neanche legati tra loro in modo particolarmente intelligente: è davvero impossibile affezionarsi a un dato personaggio, empatizzare con quella che è e resta a tutti gli effetti una condizioni di schiavitù, provare interesse per le vicende al centro della narrazione. Certo - direte voi - alla fine la trama è importante solo fino a un certo punto. Vediamo allora come se la cava il resto.