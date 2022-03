Steam: iniziati i saldi di Capcom, con sconti fino al 70%

I giochi di Capcom sono in saldo su Steam, con sconti fino al 70%. Le offerte spaziano dai titoli di catalogo a quelli molto recenti, tra i quali Resident Evil Village e Monster Hunter Rise, tanto per citare due dei più famosi.

Saldi di Capcom su Steam

Tra le offerte citiamo Monster Hunter Rise Deluxe Edition a 47,08€ invece di 74,98€ (-37%), Resident Evil Village Edizione Deluxe a 42,12€ invece di 72,98€ (-42%), Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition a 47,01€ invece di 74,98€ (-37%), Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Digital Deluxe a 34,99€ invece di 69,99€ (-50%) e Ghosts 'n Goblins Resurrection a 20,09€ invece di 29,99€ (-33%).

Sconti anche su titoli più vecchi, come Devil May Cry 5, DmC Devil May Cry, Dead Rising 2, 3 e 4, Remember Me, Lost Planet e altri ancora. Insomma, se siete tra gli estimatori dell'editore giapponese, vale una pena di dare uno sguardo alle offerte.

Da notare che alcuni titoli, come Street Fighter V, non sono stati inclusi nelle offerte. Chissà come mai.