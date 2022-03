Babylon’s Fall: i primi voti parlano di un disastro per l’esclusiva PlayStation

Per adesso sono pochissime le recensioni online di Babylon's Fall, esclusiva PlayStation, perché Square Enix non ha inviato i codici review alle varie redazioni. Il motivo di questa scelta appare abbastanza chiaro dai primi voti ricevuti dal gioco i quali, tranne in un caso, parlano di un disastro tale da non rendere onore al nome di PlatinumGames.

The Beta Network racconta di un sistema di combattimento debole e di un lato tecnico mediocre, per un gioco pieno di microtransazioni. Il voto finale è un sonoro 5/10. Infinite Start lo boccia con un 4/10 facendo un lungo elenco di difetti: la storia è da film di serie B, la grafica è sotto gli standard contemporanei, il design generale ha molte scelte discutibili, mirare è frustrante, i costi del crafting sono troppo alti e rendono il sistema un lusso più che una possibilità, i livelli sono lineari e poco interessanti, i boss sono troppo difficili per i giocatori solitari e chi più ne ha più ne metta.

La recensione più critica è comunque quella di The Gamer che ha affossato Babylon's Fall con una stella su cinque, affermando che è orrendo dal punto di vista estetico e che ha delle missioni e una storia noiose. A salvarsi è solo qualche combattimento, che comunque non migliora di troppo il quadro generale.

L'unica recensione positiva è quella di Gamer Heroes, che lo ha promosso con un 8/10, con il redattore che però ha parlato di momenti terribili, compensati da altri in cui è rimasto estasiato.

Molto critiche anche le recensioni su Steam, in cui gli utenti hanno sottolineato la massiccia presenza di microtransazioni, davvero invasive, considerate intollerabili per un titolo premium.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Baylon's Fall è disponibile per PC, PS5 e PS4.