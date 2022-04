Babylon's Fall, nuovo record negativo su Steam con 8 giocatori contemporanei

Babylon's Fall continua a cadere: nella giornata di ieri, 13 aprile, il gioco sviluppato da PlatinumGames ha stabilito un nuovo record negativo su Steam, racimolando appena 8 giocatori contemporanei.

Dopo il disastroso riscontro della demo, che ha raggiunto un massimo di 30 giocatori contemporanei, Babylon's Fall sembra aver ormai raggiunto un punto da cui sarà davvero difficile risollevarsi, mettendo in dubbio anche il supporto già pianificato.

Alla fine dei conti sarà proprio quest'ultimo fattore a rappresentare l'unica possibile ancora di salvezza per il progetto, che essendo un live service potrebbe effettivamente ricevere miglioramenti e contenuti importanti nel corso del tempo.

Servirà tuttavia uno sforzo non indifferente: come magari avete letto nella nostra recensione di Babylon's Fall, sono parecchi gli aspetti negativi e i limiti di una produzione che già ai tempi della beta non aveva entusiasmato.