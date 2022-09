Battlefield, il CEO di EA ammette: ultimi due episodi al di sotto delle aspettative

Gli ultimi due episodi di Battlefield sono stati al di sotto delle aspettative: ad ammetterlo è stato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, nel corso di una recente conferenza.

Se per Vince Zampella DICE si è allontanata troppo dall'essenza di Battlefield, Wilson pensa che il team di sviluppo non sia stato capace di sfruttare al meglio il franchise appunto con gli ultimi due episodi.

"C'è molto lavoro da fare, ma parliamo di una proprietà intellettuale che rimane straordinaria nel suo core, e ciò che abbiamo visto in questa industria è che i brand più grandi sono resilienti", ha detto il CEO.

"Succede anche che determinati film non siano all'altezza delle aspettative, vedi ad esempio la saga di Star Wars, ma poi succede che un progetto venga affidato al team creativo giusto che riesce a reinventare e a far crescere ulteriormente il franchise."

"Credo che al momento disponiamo di uno straordinario team creativo al lavoro su Battlefield. Nutriamo enormi ambizioni per quanto riguarda il genere degli sparatutto in prima persona."

"E in un mondo in cui ci si chiede quale sia il futuro di Call of Duty e le piattaforme su cui sarà o meno disponibile, avere un Battlefield completamente agnostico e cross-platform credo sia una grande opportunità."