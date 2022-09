Diablo 4: annunciata la closed beta del fine gioco, con tutti i dettagli

Gli sviluppatori di Blizzard Entertainment hanno annunciato l'arrivo della closed beta del fine gioco di Diablo 4, la prima di varie occasioni in cui i giocatori avranno modo di testare il gioco e fornire feedback in merito.

Sarà una closed beta riservata, ossia i giocatori non potranno parlarne pubblicamente (anche se immaginiamo che le fughe di notizie non mancheranno, come già accaduto). Sarà giocabile su PC e console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 con il cross-play attivato e progressi condivisi su tutte le piattaforme.

Blizzard ha pubblicato anche un video per spiegare i dettagli della closed beta, in cui possiamo vedere il direttore di gioco Joe Shely e il direttore generale del franchise Rod Fergusson:

Leggiamo altri dettagli forniti da Blizzard:

Per questa beta, abbiamo deciso di concentrarci sul fine gioco di Diablo IV per alcune ragioni. La storia completa del ritorno di Lilith a Sanctuarium non è qualcosa che ci va di spoilerare prima dell'uscita, per cui durante la beta i giocatori potranno godere di una versione di Sanctuarium successiva alla campagna. Inoltre, per molti, la modalità di fine gioco è l'aspetto preferito di Diablo, per cui vogliamo assicurarci che sia soddisfacente e stracolmo di una grande varietà di sfide per accompagnare molte lunghe sessioni di trucidamento di demoni. A tale scopo, raccoglieremo i feedback della community in anticipo, in modo da integrarli in Diablo IV prima dell'uscita. I giocatori selezionati per partecipare alla closed beta del fine gioco avranno la possibilità di fornire feedback tra una sessione e l'altra grazie a uno strumento di segnalazione in gioco.

Ecco un elenco della funzionalità di fine gioco incluse in questa beta: Marea infernale, Spedizioni da Incubo, Sussurri dei Morti, Campi dell'Odio e Tabelloni dell'Eccellenza. Accumula abilità e conoscenza giocando a queste modalità, perché ti servirà ogni strumento a tua disposizione per sconfiggere il boss della closed beta del fine gioco!

Per quanto riguarda gli inviti, in questa prima fase Blizzard favorirà i giocatori esperti, per il seguente motivo, riportato sul sito ufficiale: "sfrutteremo i dati di gioco per invitare un numero limitato di giocatori di Diablo che di recente hanno passato molto tempo a giocare alle modalità di fine gioco di Diablo II: Resurrected e Diablo III."

Per ricevere l'invito alla closed beta, seguite questi passaggi:

Visita il sito web di Battle.net o apri l'applicazione Battle.net.

Clicca sul tuo nome utente mostrato nell'angolo in alto a destra della schermata e poi seleziona Impostazioni account o Visualizza account a seconda della piattaforma.

Clicca sull'opzione del menu Privacy e poi scorri fino a Preferenze di comunicazione.

Istruzioni per la closed beta

Clicca sul pulsante Aggiorna e assicurati di attivare l'opzione Novità e offerte speciali da Battle.net.

Istruzioni per la closed beta

Questi passaggi devono essere completati entro l'11 ottobre.

Nel caso in cui non si riceva un invito entro il 18 novembre 2022, significa che non si è stati selezionati. Blizzard ha però promesso che ci saranno altre fasi beta in futuro.