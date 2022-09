A Plague Tale: Requiem, trailer del gameplay sull'uso dell'alchimia

A Plague Tale: Requiem ci metterà a disposizione una serie di strumenti inediti per far sì che il viaggio di Amicia e Hugo si concluda con successo, fra cui l'alchimia, protagonista del nuovo trailer del gameplay pubblicato da Asobo Studio.

Entrato in fase gold ad agosto, A Plague Tale: Requiem ci vedrà affrontare anche stavolta le truppe della Santa Inquisizione e non solo: soldati senza scrupoli che in alcuni casi non potremo fare altro che eliminare.

A nostra disposizione, come detto, ci sarà l'alchimia: potremo creare proiettili speciali per la fionda di Amicia e ottenere gli effetti più disparati: dal fuoco all'accelerante, dall'odore che attrae i ratti alla polvere che spegne le fiamme.

Il modo e le situazioni in cui ci verrà chiesto di utilizzare questi strumenti, naturalmente, rientreranno nell'ambito delle scelte del team di sviluppo per quanto concerne le meccaniche di gameplay del gioco.

Ulteriori informazioni sulla nuova avventura di Amicia e Hugo nel nostro provato di A Plague Tale: Requiem.