A Plague Tale: Requiem, abbiamo nuovamente provato l'atteso titolo di Asobo

Il nostro primo test di A Plague Tale: Requiem ci ha fatto, in tutta sincerità, sposare tale ipotesi: nonostante il capitolo da noi testato fosse piuttosto basilare in termini di gameplay, era infatti riuscito a lasciarci a bocca aperta con un comparto tecnico di qualità spaventosa, il realismo grafico delle mappe, l'ottima recitazione e la solidità generale dell'esperienza (comunque non priva di momenti forti, né di sfide significative). Ora però la data d'uscita si avvicina e con essa è arrivata la possibilità di affrontare un test nettamente più approfondito. L'impatto di questo nuovo provato? Sempre notevole, ma stavolta sono comparse alcune crepe inaspettate nella bellissima opera di Asobo, che hanno dato forma a dei dubbi da affrontare prontamente in sede di recensione.

Nonostante i prodotti di valore in dirittura d'arrivo prima della conclusione del 2022 non manchino, A Plague Tale: Requiem è riuscito a guadagnarsi di diritto un posto tra i più attesi in assoluto. D'altro canto negli ultimi anni gli Asobo Studio hanno dimostrato senza ombra di dubbio il loro talento e molti fan della casa francese sono convinti che Requiem possa rappresentare quel balzo di qualità capace di proiettarla nell'olimpo dei migliori team in circolazione.

Il pifferaio magico è un principiante

A Plague Tale: Requiem è graficamente splendido, anche se gran parte delle zone viste sono devastate dall'invasione dei ratti

I capitoli a nostra disposizione erano il sesto e il settimo e, considerando che si tratta con ogni probabilità di parti centrali della campagna principale, cercheremo di stare sul vago in termini di trama per evitare spoiler. L'unica cosa da sapere è che, nella prima delle due sezioni da noi provate, Amicia e Hugo sono ancora in fuga e la giovane donna non è propriamente in forma smagliante: ferita e dolorante, si ritrova a dover badare al fratellino in una zona stavolta non infestata dai ratti, bensì da un gruppo di guardie con l'ordine di eliminarla a vista.

Fin qui nulla di particolarmente strano o eclatante, dato che durante la prima fase di questo livello abbiamo sfruttato meccaniche di gioco per lo più già offerte dal predecessore, eppure si è vista lo stesso qualche novità. Amicia è molto più letale e aggressiva in A Plague Tale: Requiem e può facilmente eliminare le guardie con un dardo di balestra ben piazzato o una coltellata alle spalle; tuttavia (comprensibilmente) il gioco non offre molti strumenti di offesa durante la progressione e nemmeno permette di accumularli visti i limiti dell'inventario (allargabile solo presso determinati banchi da lavoro, a patto di avere i materiali necessari per farlo). Per la maggior parte del tempo si tende quindi a evitare i nemici muovendosi di soppiatto e attirando la loro attenzione con strumenti più facilmente reperibili, come i sassi.

Amicia, in quanto alchimista, dispone ovviamente di molti più gadget con cui liberarsi di chi la sta cercando: proiettili e vasi incendiari, bombe fumogene capaci di spegnere i fuochi e oscurare le fonti di luce e persino una melma che blocca i movimenti per un limitato periodo di tempo. L'utilità di tali oggetti è però di norma direttamente proporzionale alla quantità di ratti in un livello e la loro assenza durante tutta la prima metà del capitolo ci ha costretto all'utilizzo di una strategia molto più orientata verso lo stealth, per evitare di perire.

A un certo punto, però, la mappa è cambiata e ci siamo trovati - dopo una serie di eventi che non dettaglieremo - non solo ad avere a che fare con il solito mare di ratti, ma anche a poter sfruttare il "malanno" di Hugo per usarli a nostro favore. Il ragazzino in questo capitolo ottiene difatti la capacità di controllare piccole orde di roditori per un tempo limitato, potere che gli permette anche di eliminare in serie le guardie nemiche. Non solo, attraverso la capacità delle bestiole di percepire il sangue delle prede, Hugo può utilizzare anche una sorta di "modalità istinto", che mostra i movimenti delle guardie attraverso le pareti.

A Plague Tale: Requiem: il mare è la meta nei capitoli da noi giocati, ma non vi spiegheremo perché in questa sede

Comunemente una abilità come questa è fin troppo abusabile nei giochi stealth, eppure A Plague Tale: Requiem, aumentando in modo significativo il numero delle guardie e limitando inizialmente la capacità dei protagonisti di eliminarle, la introduce con grande furbizia, tanto da non farla percepire come una capacità esageratamente utile. Ovviamente, resterà da vedere se tale gestione si manterrà anche nei livelli avanzati, che ci sono parsi sì zeppi di nemici, ma anche di opzioni per liberarsene.

Più oculata invece la gestione della "possessione dei ratti": Hugo non può usare il potere troppo a lungo o rischia di perdere il controllo; inoltre i topi sono posizionati in modo da non essere avvicinabili sempre con facilità, il ragazzo può muoverli solo se si trova a breve distanza da loro. La difficoltà, quindi, consiste nel raggiungimento di tali luoghi che, essendo ben definiti, non consentono di abusare di tale potere. Sarà comunque interessante vedere come i talenti del fratellino di Amicia verranno sfruttati nelle fasi più avanzate dell'avventura.