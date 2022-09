Xbox Game Pass: in arrivo uno o più giochi di Assassin's Creed? Un post di Ubisoft sembra suggerirlo

Xbox Game Pass potrebbe accogliere nel prossimo futuro uno o più giochi della serie Assassin's Creed, stando a quanto suggerito da un tweet di Ubisoft Brazil.

Il post in questione è stato avvistato dall'utente @JSingh10j e invita i giocatori a partecipare all'Ubisoft Showcase del 10 settembre. Come potrete notare voi stessi nell'immagine qui sotto, tra i loghi delle varie piattaforme è presente anche quello di Xbox Game Pass.

Pochi giorni fa The Snitch, un leaker ritenuto molto affidabile, aveva anticipato l'arrivo di Assassin's Creed Odyssey nel catalogo di Xbox Game Pass e in tal senso il post di Ubisoft Brazil sembrerebbe confermare questa indiscrezione. Non è escluso tuttavia che anche altri giochi della serie siano in procinto di approdare nel catalogo del servizio di Microsoft.

Un'altra teoria da non scartare è che vari giochi della serie, probabilmente i più datati, potrebbero entrare a breve nel catalogo di Ubisoft+ Classic, ovvero una selezione di titoli del publisher francese inclusa con gli abbonamenti PlayStation Plus Extra/Premium e, secondo varie indiscrezioni, a breve anche con Xbox Game Pass.

Per il momento comunque non c'è davvero nulla di ufficiale, quindi non resta che attendere l'Ubisoft Showcase per scoprire la verità. Vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato per le 21:00 di sabato 10 settembre 2022. Per l'occasione Ubisoft presenterà ufficialmente Assassin's Creed Mirage e, stando all'ultima soffiata di Tom Henderson, anche altri tre giochi e un DLC legati alla serie.