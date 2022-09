Offerte Amazon: SSD WD_Black con dissipatore per PS5 e PC ora a un nuovo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD WD_BLACK SN850 da 500 GB e da 1 TB con dissipatore compatibile con PC e PS5. Entrambi i modelli sono al prezzo minimo storico. Il prezzo precedente segnalato da Amazon è 110.49€ per il modello da 500 GB. In media, questo SSD costava 125€ circa da luglio in poi. Il modello da 1 TB costava in media 227€ nell'ultimo periodo. Il prezzo attuale di entrambi i modelli è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon.

L'SSD WD_BLACK SN850 da 500 GB con dissipatore propone velocità di lettura/scrittura fino a 7.000/5.300 MB/s. Le dimensioni sono 8 x 2.34 x 0.88 cm. Dispone anche di un dissipatore per limitare la temperature. È compatibile con PS5.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SSD WD Black SN850

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.