Pokémon: Pikachu viaggia fino al 1920 grazie all'intelligenza artificiale

Pikachu, probabilmente il Pokémon più famoso al mondo, è riuscito a viaggiare nel tempo, raggiungendo la Tokyo del 1920, il tutto grazie all'intelligenza artificiale. Come saprete ormai la generazione di immagini da parte delle intelligenze artificiali ha raggiunto dei risultati incredibili, tanto da poter vincere addirittura dei concorsi.

Così l'utente giapponese Apura ha deciso di utilizzarla per creare la serie "Pikachu a Tokyo negli anni '20", pubblicandola poi su Twitter. Per realizzare le immagini ha utilizzato le applicazioni Stable Diffusion e Dream Studio.

Come potete vedere, i risultati ottenuti sono davvero convincenti. Certo, il Pikachu delle immagini non è esattamente identico a quello disegnato dagli artisti di The Pokémon Company, ma la somiglianza è incredibile e, visti gli anni che in teoria sono trascorsi da quando le immagini sono state "scattate" e il lancio del primo gioco dei Pokémon su Game Boy (Pokémon Rosso e Verde è del 1996), possiamo considerarlo una specie di prototipo ante litteram.

Naturalmente è più apprezzabile il risultato ottenuto dall'intelligenza artificiale nell'imitare le foto d'epoca inserendoci Pikachu in modo naturale, con un realismo eccezionale, a parte per le scritte e per alcuni dettagli come le mani. Chissà, un giorno forse scriveremo un prompt e otterremo dei giochi completi, sviluppati nel giro di poche ore da dei super computer.