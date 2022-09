Cyberpunk 2077: CD Projekt vuole espandere l'IP dopo Phantom Liberty

Phantom Liberty sarà anche l'unica espansione di Cyberpunk 2077 in programma, ma CD Projekt RED ha affermato di avere tutte le intenzioni di espandere ulteriormente l'IP in futuro, suggerendo dunque l'arrivo di un nuovo gioco.

Durante l'ultimo meeting con gli azionisti, Michał Nowakowski, SVP of business development, ha confermato nuovamente che Phantom Liberty sarà la prima e anche l'ultima espansione di Cyberpunk 2077, ma ha aggiunto anche che la compagnia polacca ha grandi progetti per il futuro del brand e non solo per quanto riguarda i videogiochi.

"Sulla domanda relativa a ulteriori espansioni per Cyberpunk, abbiamo deciso di sviluppare un'unica grande espansione che sfrutterà tutte le capacità delle console di nuova generazione", ha detto Nowakowski.

"Detto questo, siamo pienamente impegnati a sviluppare ulteriormente l'IP di Cyberpunk, al di là di questa particolare espansione. Abbiamo dedicato molte energie e tempo per realizzare questo franchise, vogliamo assolutamente continuare a costruire su quello che abbiamo realizzato finora con nuove storie, esperienze, contenuti, non solo in formato videoludico, ma su questo punto non aggiungo altro. Quindi in termini di espansioni, ci sarà una sola espansione maggiore (per Cyberpunk 2077), tuttavia ci saranno novità in futuro."

Cyberpunk 2077

CD Projekt RED ha anche svelato di essere al lavoro su due giochi tripla A contemporaneamente, uno dei quali è il nuovo The Witcher. L'altro è ancora avvolto nel mistero e per quanto ne sappiamo potrebbe trattarsi proprio di un nuovo Cyberpunk. Per scoprirlo tuttavia probabilmente dovremo attendere ancora a lungo.