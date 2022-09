Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è l'unica espansione in programma, conferma CD Projekt

Phantom Liberty sarà la prima e probabilmente anche l'ultima espansione di Cyberpunk 2077. La conferma è arrivata da un commento di CD Projekt RED in risposta a un utente su YouTube.

Per chi non lo sapesse, durante il Night City Wire di ieri, CD Projekt RED ha presentato con un teaser trailer Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, un'espansione in arrivo nel 2023 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Stadia. Al momento sappiamo che sarà ambientata in una nuova zona di Night City e che vedrà il ritorno di Johnny Silverhand (ancora una volta interpretato da Keanu Reeves), oltre che a un cast di nuovi personaggi.

In risposta a uno dei commenti pubblicati sotto al trailer ufficiale, CD Projekt ha affermato: "Per quanto riguarda il futuro, Phantom Liberty è l'unica espansione pianificata per Cyberpunk 2077". Il che conferma che dopo la pubblicazione tutte le risorse dello studio verranno dirottate su nuovi progetti e/o il prossimo The Witcher.

Cyberpunk 2077

In passato CD Projekt RED aveva parlato del supporto post-lancio di Cyberpunk 2077 menzionando l'arrivo di "espansioni", al plurale, quindi più di una, e anche nel materiale promozionale si è fatto spesso riferimento a due espansioni. Inoltre, Adam Kicinski, presidente dello studio polacco, nel settembre del 2020 aveva parlato di una roadmap di nuovi contenuti ed espansioni persino più ricca di quella di The Witcher 3.

Evidentemente nel tempo CD Projekt RED ha dovuto rivedere i suoi piani iniziali, probabilmente per via delle difficoltà riscontrate durante lo sviluppo e nei mesi successivi. Anche le vendite sotto le aspettative potrebbero aver giocato un ruolo importante in questa decisione.

In ogni caso la notizia probabilmente non stupirà più di tanto i fan che seguono assiduamente le novità relative a Cyberpunk 2077. Nei mesi scorsi infatti il CEO di CD Projekt aveva suggerito indirettamente questo taglio, dichiarando che Phantom Liberty sarebbe stato l'ultimo progetto realizzato con il Red Engine prima di passare definitivamente all'Unreal Engine 5.