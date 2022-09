Assassin's Creed: un trailer omaggia la storia della saga e invita i giocatori all'Ubisoft Showcase

Ubisoft ha pubblicato un trailer live action che festeggia il quindicesimo anniversario di Assassin's Creed, ricordandoci dell'appuntamento con l'Ubisoft Showcase di questo fine settimana, dove verranno svelati i nuovi progetti legati al brand, tra cui Assassin's Creed Mirage.

Il video omaggia i capitoli principali di Assassin's Creed e i suoi protagonisti, da Altair a Eivor, senza dimenticare Ezio Auditore, Alexios e Kassandra.

"Assassin's Creed da sempre si pone l'obiettivo di far provare ai giocatori l'emozione di rivivere i grandi momenti della Storia. Sono passati 15 anni da quando Altair ti ha accolto nella Confraternita nel primo Assassin's Creed e ora celebreremo questo traguardo insieme alla nostra fantastica community con un intero anno di festeggiamenti", recita il messaggio di Ubisoft che ha accompagnato il trailer.

Il filmato rimanda all'appuntamento dell'Ubisoft e Assassin's Creed Showcase, in programma per le 21:00 italiane di sabato 10 settembre. Per l'occasione verrà presentato ufficialmente Assassin's Creed Mirage il nuovo gioco della serie nonché altri progetti della casa francese.

Stando alle ultime soffiate di Tom Henderson durante l'evento verranno svelati in totale 4 giochi di Assassin's Creed e un DLC per Valhalla. Insomma si tratta di un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti i fan della serie.