F1 22: Francesco Serino sfiderà Dada, JustRohn, NanniTwitch e tanti altri su Twitch

Il campionato di Formula 1 è entrato nel vivo della sua stagione ufficiale. Per consolarci dei risultati altalenanti della Ferrari, abbiamo deciso di regalarvi una serata d'intrattenimento a tema F1 22. Il nostro prode Francesco Serino questa sera sarà in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it per sfidare alcuni dei volti più noti della piattaforma.

Volete sapere quali? Stiamo parlando di gente del calibro di Dada, JustRohn, NanniTwitch e tanti altri. La tappa italiana arriva dopo quelle che si sono corse tra i talent provenienti dalla Germania (si è tenuta il 7 luglio), dalla Francia (20 luglio) e dal Belgio (corsa il 25 agosto). Dopo di noi sarà il turno della Spagna.

I piloti virtuali si sfideranno in 3 diversi Gran Premi, tra i quali ci sarà ovviamente anche l'Autodromo di Monza, il palcoscenico del Circus di questo fine settimana.

Per quanto riguarda l'Italia, ecco di seguito l'elenco completo dei partecipanti alla gara:

Francesco Serino

Poly

DADA

Michael Spampinato

JACK NBC

BONYSOSA

NanniTwitch

Attrix

QueenGiorgia

RoundTwo

iTermosifoni (Lyezar)

MarioSturniolo

Midna

Kafkanya

QuelTaleAle

IannaTV

JustGabbo

JRohn7

BerriTV

Mollu

Potrete seguire l'evento nel player di Twitch in testa a questa notizia o direttamente sul canale di Multiplayer.it. Al commento ci sarà

Cosa ne dite? Come se la caverà il nostro UomoPazzoBiondo con le velocissime monoposto di F1 22? Riuscirà a lottare per la vittoria, nonostante non abbia scritto la recensione di F1 22?

Ricordiamo che F1 22 è l'ultimo capitolo del videogioco ufficiale della Formula 1, sviluppato da Codemasters e disponibile per PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S dal 1 luglio 2022.