Dead Space Remake avrà il doppiaggio in italiano, svelati i requisiti di sistema parziali

Electronic Arts ha aperto le pagine ufficiali del remake di Dead Space sui vari store digitali, grazie alle quali viene confermato il doppiaggio in italiano e svelati i requisiti di sistema parziali.

Le versione PC del rifacimento del survival horror verrà pubblicata sia su Epic Game Store che su Steam. Analizzando la pagina dello store di Valve viene confermata la localizzazione in italiano sia per quanto riguarda il doppiaggio che l'interfaccia di gioco. Si tratta senza dubbio di una notizia positiva, specialmente considerando che a differenza dell'originale nel remake del primo Dead Space il protagonista Isaac Clarke parlerà, ma non troppo.

Dead Space, uno scatto tratto dal remake

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, per il momento sono stati svelati solo degli elenchi parziali. Per rispettare quelli minimi sarà necessario un processore Ryzen 5 2600x o un i5 8600, mentre per quelli consigliati un Ryzen 5 5600X o un i5 11600K. In entrambi i casi vengono richiesti 8 GB di RAM e il sistema operativo Windows 10 64-bit. Nessun dettaglio invece per quanto riguarda le schede video consigliate. Considerando che il lancio del remake di Dead Space è previsto durante il corso del 2023 evidentemente gli sviluppatori di Motive stanno ancora lavorando sull'ottimizzazione e non possono fornire specifiche precise per le GPU al momento.

Stando al noto giornalista e insider videoludico Tom Henderson a settembre ci sarà un nuovo evento di presentazione di Dead Space in cui EA e gli sviluppatori Motive sveleranno nuovi dettagli su questo atteso remake.