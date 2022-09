Meta Connect: data e orario dell'evento di presentazione del nuovo visore VR

Meta ha annunciato la conferenza Meta Connect, che andrà in onda martedì 11 ottobre alle 19:00 italiane. Durante l'evento la compagnia di Zuckerberg svelerà novità e progetti legati al metaverso e annuncerà il suo nuovo visore VR, nome in codice "Project Cambria".

Il Meta Connect di ottobre verrà trasmesso sulla pagina Facebook di Reality Labs, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Cosa possiamo aspettarci? Nel post pubblicato sul sito ufficiale di Meta Quest, la compagnia afferma: "Quest'anno condivideremo degli aggiornamenti sui progressi che abbiamo fatto (con il metaverso), oltre a dare uno sguardo a ciò che accadrà nel prossimo e lontano futuro... Connect riunisce sviluppatori AR/VR, creatori, esperti di marketing e altro ancora per celebrare il settore e la sua crescita, esplorando allo stesso tempo ciò che servirà per dare vita al metaverso."

Il post non menziona esplicitamente "Project Cambria", ovvero il nuovo visore VR di Meta, ma la sua presenza durante l'evento è praticamente certa. Lo stesso Mark Zuckerberg pochi giorni fa ha svelato che il lancio della periferica è previsto per il mese di ottobre, con il Meta Connect dunque che rappresenterà il palcoscenico perfetto per presentarla in pompa magna.

Sempre Zuckerberg ha promesso nei giorni scorsi che durante il Meta Connect svelerà novità e i progressi fatti con Horizon Worlds, dopo le critiche mosse agli avatar e la grafica del metaverso.