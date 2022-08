Horizon Worlds, Zuckerberg risponde alle critiche per gli avatar, promette miglioramenti grafici

Con un post su Instagram, Mark Zuckerberg ha risposto alle critiche per gli avatar di Horizon Worlds, promettendo che la grafica del suo metaverso sta "migliorando velocemente" e che è "in grado di fare molto di più" rispetto a quanto visto finora.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, pochi giorni fa il CEO di Meta ha pubblicato sui social un suo "selfie virtuale" scattato all'interno di Horizon Worlds, in occasione dell'apertura del metaverso in Francia e Spagna. Lo scatto è stato ferocemente criticato e ironizzato per la scarsa qualità dell'avatar di Zuckerberg, nonché dello scenario, ritenuto spoglio e privo di dettagli.

Per rispondere alle critiche, poche ore fa Zuckerberg ha pubblicato su Instagram un messaggio in cui promette l'arrivo di importanti aggiornamenti per Horizon Worlds e gli avatar, affermando inoltre che la grafica del suo metaverso è in grado di fare molto di più di quanto visto nel selfie sopracitato. A riprova di ciò, ha allegato al post una foto che mostra una versione di maggiore qualità del suo avatar personale e uno scenario ricco di dettagli, quantomeno se confrontato allo scatto precedente.

"Sono in arrivo aggiornamenti importanti su Horizon Worlds e la grafica degli avatar." ha detto Zuckerberg. "Condividerò maggiori dettagli su Connect. Inoltre, so che la foto che ho postato all'inizio di questa settimana era abbastanza semplice, è stata scattata velocemente per celebrare un lancio. La grafica di Horizon è in grado di fare molto più, anche con gli headset, e Horizon sta migliorando davvero velocemente."