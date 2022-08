Card Crawl Adventure, recensione di un nuovo gioco di carte roguelike mobile

Abbiamo ampiamente visto come l'ibridazione tra il gioco di carte, l'RPG e il roguelike sia una formula ben funzionante e in questa recensione di Card Crawl Adventure non possiamo fare altro che confermarlo ancora una volta. A dire il vero, questo titolo è soprattutto un'evoluzione del concetto già messo in opera da Tinytouchtales ben sette anni fa con il primo Card Crawl, uscito peraltro in un periodo in cui questo tipo di gameplay misto non era affatto diffuso come adesso. Gli sviluppatori hanno recuperato stile grafico, ambientazioni, atmosfere e parte delle meccaniche originali per proporre una versione più evoluta e perfezionata del gioco di carte RPG, che risulta più raffinata sotto alcuni aspetti ma inevitabilmente meno fresca e originale del capostipite, visti i molti elementi derivati direttamente da questo.

Nonostante l'aspetto cordiale e accogliente, Card Crawl Adventure può facilmente disorientare fin dai primi minuti: si tratta di un gioco basato su una meccanica complessa e rigorosa, che richiede la massima attenzione al giocatore anche semplicemente per essere compresa, per poi necessitare ulteriori approfondimenti per essere assimilata e padroneggiata a dovere.

Da questo punto di vista, anche lo stringato tutorial può rappresentare una sfida se non viene seguito con la dovuta attenzione: le regole non sono molte ma le situazioni di gioco emergono da una grande quantità di variabili, mentre il margine di errore è minimo. Per questi motivi è un gioco che richiede una certa attenzione e pazienza, cosa piuttosto rara nei titoli mobile ma in grado di soddisfare chi cerca un livello di sfida più elevato e un passatempo in grado di stimolare a dovere lo spirito strategico. Tutto questo è poi presentato con uno stile umoristico e affascinante, che dona allo strano mondo di gioco un'aura davvero magica.