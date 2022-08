Elden Ring: una mod aggiunge le pistole e i parry di Bloodborne, armi e skin per Torrente

Garden of Eyes ha creato un'omonima mod per Elden Ring con l'obiettivo di portare una ventata di aria fresca nelle meccaniche di gioco, introducendo, tra le altre cose, le pistole e la relativa meccanica di parry di Bloodborne.

La mod a pagamento Garden of Eyes di Elden Ring introduce nel gioco la "Soldier's Pistol" e i "Tarnished Bullets" che è possibile craftare nei menu di gioco. Il loro funzionamento è praticamente identico a quello di Bloodborne: la pistola fa danni infimi agli avversari, ma se usata con il giusto tempismo, ovvero poco prima di subire un colpo, è possibile sbilanciarli ed eseguire un potentissimo contrattacco. L'autore promette che nel tempo aggiungere un numero maggiore di pistole e proiettili, per offrire ancor più varietà ai combattimenti di Elden Ring.

Non si tratta tuttavia dell'unica caratteristica della mod. Garden of Eyes infatti introduce anche delle skin per Torrente, una versione draconica e l'altra con le fattezze dei destrieri dei Cavaliere Notturni, nonché delle armi originali, di cui sono state create da zero o quasi design, movenze e abilità speciali, e rework di quelle usate dai boss del gioco.

Volendo potrete ottenere la mod Garden of Eyes di Elden Ring sulla pagina Patreon dell'autore, mentre il video qua sopra mostra una panoramica dei contenuti offerti.

Rimanendo in tema, Bandai Namco ha annunciato che Elden Ring è arrivato a quota 16,6 milioni di copie.