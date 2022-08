Genshin Impact: l'Update 3.1 introdurrà un gioco di carte collezionabili, secondo un leaker

L'Update 3.1 di Genshin Impact potrebbe introdurre un gioco di carte collezionabili, con la possibilità di sfidare NPC e altri giocatori.

La soffiata è arrivata dal leaker Mero, che su Twitter afferma che la versione 3.1, in arrivo il 28 settembre 2022, introdurrà un gioco di carte collezionabili. Stando alle informazioni condivise dalla gola profonda, la modalità sarà permanente, dunque slegata da eventi a tempo limitato, e includerà sia meccaniche PvE che PvP. Pare inoltre che completare partite contro gli NPC elargirà punti per far salire di livello il "Pass Battaglia" di Genshin Impact.

Mero non ha condiviso ulteriori informazioni riguardo al "TCG di Genshin Impact", ma se davvero arriverà con la versione 3.1 senza dubbio ne risentiremo parlare nelle prossime settimane. Nel frattempo come al solito raccomandiamo di prendere questa informazione con le pinze.

La prossima settimana debutterà l'Update 3.0 di Genshin Impact, che introdurrà la regione di Sumeru, l'elemento Dendro, nuovi personaggi, eventi e tante altre novità.