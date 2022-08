Splatoon 3: dimensioni del download svelate, pesa persino meno di Splatoon 2

Nintendo ha aggiornato la pagina dell'eShop di Splatoon 3 svelando le dimensioni del download, probabilmente definitive, del colorato sparatutto in arrivo su Nitendo Switch. Il gioco pesa in totale 4,502 GB, a cui andrà sommata l'eventuale patch del day-one e tutti gli aggiornamenti post-lancio.

In realtà, le dimensioni di Splatoon 3 erano state già svelate ad aprile, ma si aggiravano sui 6,1 GB. Evidentemente si trattava di un valore provvisorio e ora che la build definitiva è pronta è stato aggiornato per rispecchiare il peso reale del gioco. Parliamo tra l'altro di dimensioni tutto sommato contenute, persino inferiori a quelle di Splatoon 2, che DLC escluso occupa 6,266 GB di spazio su Switch.

Rimanendo in tema, nei giorni scorsi sono state svelate anche le dimensioni della demo gratuita dello Splatfest World Premiere, che sarà disponibile fino al 27 agosto.

Splatoon 3 arriverà nei negozi in esclusiva per Nintendo Switch il 9 settembre. I giocatori in possesso del precedente capitolo potranno importarne i salvataggi per ricevere dei bonus.