Splatoon 3 darà bonus a chi importa i salvataggi di Splatoon 2

I giocatori Switch che hanno giocato a Splatoon 2 riceveranno una bella sorpresa quando giocheranno il terzo capitolo della serie. Splatoon 3, infatti, donerà alcuni bonus a chiunque possieda dei dati di salvataggio del secondo gioco della saga per Nintendo Switch.

L'informazione arriva tramite un blog post del sito ufficiale di Nintendo, dove viene spiegato che i giocatori in possesso di dati di salvataggio di Splatoon 2 riceveranno dei bonus che velocizzeranno lo sblocco di novità all'interno di Splatoon 3. In pratica, sin dall'inizio si otterranno tre armi, che di norma si sbloccano raggiungo un certo livello.

Inoltre, la modalità classifica di Splatoon 3 sarà disponibile sin dall'inizio del gioco e i giocatori faranno matchmaking con utenti che avevano un livello di abilità simile in Splatoon 2. Anche il rango classificato sarà fin da subito più alto, sempre in base al livello raggiunto in Splatoon 2: non è chiaro però in che rapporto questa trasformazione avviene.

Splatoon 3

Ovviamente tutti questi contenuti saranno disponibili anche per i giocatori che non possiedono salvataggi di Splatoon 2. Semplicemente, i nuovi utenti dovranno sbloccare armi e modalità in modo regolare, senza scorciatoie o bonus.

Questo "pass saltafila" di Splatoon 3 è però anche utile per chi è nuovo alla saga, in quanto i veterani verranno subito mandati in avanti e non si mescoleranno ai meno esperti nel competitivo, rendendo le partite di questi ultimi più equilibrate.

Vi lasciamo infine al nostro articolo dedicato all'ultima presentazione di Splatoon 3.