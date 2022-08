Splatoon 3: dimensioni della demo gratuita Splatfest World Premiere svelate

Tramite l'eShop di Nintendo Switch sono state svelate le dimensioni del client dello Splatfest World Premiere di Splatoon 3, la demo gratuita a tempo limitato che darà ai giocatori l'opportunità di provare il colorato "splattatutto" multiplayer prima del lancio nei negozi.

Stando all'eShop statunitense le dimensioni del download di questa versione di prova a tempo limitato è di 2,4 GB. Precisiamo che le dimensioni potrebbero variare leggermente in Europa per via della presenza della localizzazione in varie lingue nei file di gioco.

Splatoon 3

Vi ricordiamo che lo Splatfest World Premiere di Splatoon 3 sarà disponibile dalle 10:00 alle 22:00 del 27 agosto. Durante l'evento sarà possibile saggiare le novità del nuovo capitolo della serie, come la partita tricolore e le nuove "bocche da inchiostro", incluso il calamarco.

Volendo, potrete effettuare il preordine gratuito della demo tramite il portate dedicato di Nintendo, a questo indirizzo. Una volta fatto il download dei dati inizierà automaticamente a partire dal 18 agosto.

Dal 25 agosto, due giorni prima dell'apertura dei server, potrete imparare le basi di Splatoon 3 affrontando il tutorial e visitare Splatville. Non solo, il client include anche un codice per una prova gratuita di 7 giorni di Nintendo Switch Online, utilizzabile anche da chi ha già usufruito di una prova gratuita in passato.

I festival di Splatoon sono eventi speciali in cui si combatte per dare risposte a domande fondamentali, in questo "Chi è il più forte? Sasso, carta o forbice? ". Vota per una delle tre squadre in base al tema proposto, poi aiuta a decidere il risultato in una battaglia. Nella prima parte del festival del 27 agosto i giocatori si affronteranno nella modalità 4v4, mentre nella seconda parte la fazione in vantaggio affronterà le altre due in un duello 4v2v2. Al termine del festival vengono annunciati i risultati finali e assegnati punti in base al numero totale di voti, con la squadra che ha più punti che ottiene la vittoria.

Splatoon 3 sarà disponibile a partire dal 9 settembre in esclusiva per Nintendo Switch. I giocatori in possesso del precedente capitolo potranno importarne i salvataggi per ricevere dei bonus.