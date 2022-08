Commandos 3 - HD Remaster, data di uscita su PC e Xbox One rivelata da un leak?

La data di uscita di Commandos 3 - HD Remaster su PC e Xbox One sembra essere stata rivelata da un leak: stando a queste informazioni, il gioco sarà disponibile a partire dal 30 agosto, dunque fra circa due settimane.

Annunciato a giugno, Commandos 3 - HD Remaster potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass fin dal day one, come rivelato contestualmente all'ufficializzazione del gioco.

"In riga, soldato! Commandos 3 - HD Remaster ti catapulta sugli implacabili e spietati campi di battaglia d'Europa", recita la sinossi. "Combatti nelle trincee mortali di Stalingrado, sconfiggi il nemico tedesco nel cuore del Terzo Reich a Berlino e usa le tue competenze tattiche per sopravvivere all'invasione della Normandia durante il D-Day."

"In questa edizione rinnovata del terzo capitolo dell'acclamata serie di giochi strategici in tempo reale, dovrai guidare delle forze speciali dietro le linee nemiche, nel corso della Seconda guerra mondiale. Aiuta gli Alleati a conquistare la vittoria in alta definizione, con controlli e interfaccia utente migliorati."