Commandos 3 HD Remaster annunciata, dal lancio su Xbox Game Pass

Kalypso Media ha annunciato Commandos 3 HD Remaster, sviluppato da Raylight. Sarà lanciato su PC e Xbox a settembre 2022, in data ancora da destinarsi, e sarà disponibile dal lancio anche per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, come ci racconta il trailer di annuncio:

Da notare che il gioco sarà tradotto e doppiato in italiano. Leggiamo la descrizione ufficiale:

In riga, soldato! Commandos 3 - HD Remaster ti catapulta sugli implacabili e spietati campi di battaglia d'Europa. Combatti nelle trincee mortali di Stalingrado, sconfiggi il nemico tedesco nel cuore del Terzo Reich a Berlino e usa le tue competenze tattiche per sopravvivere all'invasione della Normandia durante il D-Day.

In questa edizione rinnovata del terzo capitolo dell'acclamata serie di giochi strategici in tempo reale, dovrai guidare delle forze speciali dietro le linee nemiche, nel corso della Seconda guerra mondiale. Aiuta gli Alleati a conquistare la vittoria in alta definizione, con controlli e interfaccia utente migliorati.