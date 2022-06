Overwatch 2: data d'uscita della beta annunciata

Activision Blizzard ha annunciato la data di uscita della beta di Overwatch 2: il 28 giugno 2022. Mancano quindi pochi giorni all'arrivo dell'attesissimo sparatutto online. Svelati anche quelli che saranno i contenuti della beta, che sarà disponibile per PC e console: il nuovo personaggio Junker Queen e una nuova mappa. Altri dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

Le registrazioni alla beta inizieranno il 16 giugno, quindi fra due giorni da ora. Recentemente è stato annunciato che sarà free-to-play e che i possessori del primo Overwatch riceveranno un ricco pacchetto di benvenuto. Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Overwatch 2, in cui abbiamo scritto:

Forse questo Developer Livestream è durato anche troppo per le poche novità svelate, ma quanto abbiamo visto farà discutere la community per mesi. Blizzard sta camminando sulle uova: in teoria i cambiamenti apportati alla struttura di gioco dovrebbero avere un impatto significativo sul gameplay e il bilanciamento, nella pratica però è tutto da vedere. La verità è che questa infornata di notizie ha dimostrato che il team di Aaron Keller è ancora parecchio indietro sui lavori e la finestra di lancio ci sembra ora più lontana che mai. Le nostre sensazioni sono ambivalenti: quello che abbiamo visto ci piace, ma siamo sicuri che basterà a riconquistare l'interesse di chi ha mollato Overwatch già da tempo?