Valheim: trailer di presentazione su Xbox Game Pass per Xbox e PC

Valheim è comparso a sorpresa all'inizio dell'Xbox Games Showcase Extended, con un trailer gameplay che ha comportato anche l'annuncio dell'arrivo del gioco anche su Xbox oltre che su PC attraverso Xbox Game Pass e PC Game Pass come "esclusiva di lancio console", dunque in arrivo su altre piattaforme in un secondo momento.

Il trailer ha mostrato alcune scene di gameplay di Valheim, che appare quello già visto su PC e diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno di massa, capace di piazzarsi in cima alla classifica dei titoli più giocati su Steam per una buona quantità di settimane. A questo punto, Valheim è destinato ad arrivare anche su console, come riferito nel corso della presentazione.

Valheim arriverà dunque su PC Game Pass e Xbox Game Pass: sarà disponibile su PC Game Pass a partire da questo autunno, mentre su console arriverà più tardi: il lancio su Xbox Game Pass per Xbox Series X|S è previsto per la primavera del 2023, in attesa di ulteriori informazioni più precise sulla data d'uscita.

Si tratta di un survival ad ambientazione vichinga, caratterizzato da un ampio open world che consente varie attività e interazioni con l'ambiente, ovviamente sfruttando la caratterizzazione nordica scelta dagli sviluppatori. In breve tempo, la sua formula ha conquistato un gran numero di giocatori, in attesa di vedere cosa farà su console.