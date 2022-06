Valheim in arrivo su Xbox Game Pass per PC e console, ecco quando

Valheim sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC nel corso di questo autunno e per console all'inizio del 2023: lo ha appena annunciato Microsoft durante l'Xbox Showcase Extended.

Capace di totalizzare vendite per oltre 10 milioni di copie su Steam, Valheim si pone senza dubbio come una delle più grandi sorprese degli ultimi anni e il suo debutto su Xbox sarà in esclusiva console, probabilmente di tipo temporale.

Caratterizzato da un'affascinante ambientazione vichinga, il titolo di Iron Gate ci vedrà affrontare orde di pericolosi nemici all'interno di un mondo estremamente insidioso, che potremo plasmare a seconda delle nostre necessità.

Valheim, uno degli scenari di gioco

"Valheim è un gioco di esplorazione ambientato in un enorme mondo fantastico ispirato alla mitologia norrena e alla cultura vichinga. L'avventura ha inizio nel centro relativamente tranquillo di Valheim", si legge nella sinossi.

"Più ti allontanerai dal centro, più il mondo si farà impegnativo, ma troverai anche materiali più preziosi per realizzare armi più potenti e armature più robuste. Costruirai anche roccheforti e avamposti vichinghi in tutto il mondo."