Valheim: numero di copie vendute dopo un anno svelato, si parla di cifre incredibili

Il publisher Coffee Stain e lo sviluppatore Iron Gate Studio hanno annunciato oggi che la loro epopea vichinga Valheim ha superato i 10 milioni di unità vendute.

In un comunicato stampa congiunto, le società hanno scritto: "[Siamo] lieti di rivelare che Valheim ha superato i dieci milioni di copie vendute a poco più di un anno dal suo rilascio su Steam Early Access". Oltre a questo, le compagnie hanno anche rivelato che Valheim ha avuto un picco di giocatori contemporanei pari a 502.000.

"Non avremmo mai immaginato che Valheim sarebbe diventato così grande, nemmeno nei nostri sogni più selvaggi, e l'anno passato è volato più velocemente di quanto avessimo previsto", ha aggiunto Richard Svensson, CEO di Iron Gate Studio. "Il nostro team è raddoppiato dal lancio e sapere che Valheim è apprezzato da milioni di giocatori in tutto il mondo ci onora".

Valheim

Il CEO ha poi proseguito parlando del futuro di Valheim. "Le nostre ambizioni per il gioco non sono mai state così grandi e lo sviluppo di Mistlands è ben avviato - non vediamo l'ora di portare questo nuovo misterioso bioma nel gioco". Anche se non ci sono dettagli, le compagnie hanno promesso ai giocatori nuove armi da creare insieme a questo nuovo bioma. E, naturalmente, ancora più nemici con cui combattere.

"Vedere il viaggio di Valheim attraverso il suo primo anno di Early Access ed essere al fianco di Iron Gate è stato un immenso privilegio", ha dichiarato Albert Säfström, VP of Publishing di Coffee Stain.