Dying Light 2 Stay Human: data dell'update 1.3.0 dedicato al New Game Plus, e non solo, svelata

Techland ha annunciato che l'update 1.3.0 per Dying Light 2 Stay Human, che aggiunge il New Game Plus insieme ad altri nuovi contenuti, sarà disponibile dal 27 aprile.

Il New Game Plus di Dying Light 2 Stay Human permette di portare avanti i progressi di una partita precedente e di affrontare nuove sfide, compresi 30 nuovi Inibitori per migliorare ulteriormente la salute e la resistenza. Per rendere equilibrati questi potenziamenti, i nemici varieranno di potenza in base al livello di Aiden.

Una delle creature di Dying Light 2 Stay Human

Oltre a questo, ci sono incontri speciali indicati da segni dorati che hanno nemici speciali. C'è anche una nuova missione "Something Big Has Been Here" che propone nuovi nemici con nuovi attacchi. I giocatori di Dying Light 2 Stay Human che completeranno questi incontri difficili riceveranno armi leggendarie. Chi è interessato alle sfide parkour può anche affrontare nuove medaglie di platino.

L'aggiornamento 1.3.0 includerà anche correzioni ai bug legati ai problemi di co-op, di alcuni loop di game over, oltre all'aggiunta di un cursore FOV per Xbox Series X/S e PS5. Dying Light 2 Stay Human è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. L'uscita su Nintendo Switch è prevista per la fine dell'anno.

Vi segnaliamo infine che Dying Light 2: Stay Human ha venduto più di 5 milioni di copie.