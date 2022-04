Dying Light 2: Stay Human ha venduto più di 5 milioni di copie, svela Techland

Dying Light 2: Stay Human ha venduto più di cinque milioni di copie al 28 febbraio 2022, quindi ormai saranno molte di più, considerando che il gioco è stato lanciato il 3 febbraio. A svelarlo è stata Techland stessa, in un comunicato stampa inviato a GamesRadar+, dove sono stati resi noti anche i dati di vendita del primo capitolo: più di venti milioni di copie.

In totale il franchise Dying Light ha venduto più di venticinque milioni di copie. Stando a Techland, le vendite successive al periodo indicato sono cresciute in modo significativo, con i giocatori che si sono dimostrati entusiasti di giocare al sequel dopo averlo atteso per sette anni (il primo episodio fu lanciato nel 2015).

Techland ha anche svelato che la settimana prossima aggiungerà dei nuovi contenuti a Dying Light 2, che daranno grandi opportunità a tutti i giocatori. Il riferimento non è stato chiarito, ma non manca molto per saperne di più. Difficilmente sarà la modalità New Game Plus tanto invocata, sicuramente in lavorazione ma che richiede più tempo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dying Light 2 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.