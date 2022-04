Splatoon 2: Octo Expansion gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Nintendo ha annunciato che gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo (la fascia da 39,99€) possono scaricare gratuitamente il DLC Splatoon 2: Octo Expansion. Naturalmente bisogna possedere una copia originale di Splatoon 2 per ottenerlo.

L'iniziativa nasce per accompagnare l'annuncio della data d'uscita di Splatoon 3, che arriverà il 9 settembre 2022.

Per chi non la conoscesse, Octo Expansion è un contenuto per giocatore singolo in cui si vestono i panni di Numero 8, un Octoling che si sveglia, dopo aver perduto la memoria, in un'oscura stazione della metropolitana. In questa avventura, Numero 8 dovrà esplorare un misterioso laboratorio sotterraneo e superare 80 missioni ricche di sfide. Chi riuscirà a fuggire da questi meandri insidiosi potrà giocare in multiplayer nei panni di un Octoling.

Come specificato nel comunicato ufficiale, per accedere al contenuto scaricabile Splatoon 2: Octo Expansion tramite un'iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, i giocatori possono scaricarlo senza costi addizionali dalla pagina del prodotto presente nel Nintendo eShop. Dopo aver trovato Splatoon 2: Octo Expansion nel Nintendo eShop con la console Nintendo Switch, è sufficiente selezionare "Scarica" nella sezione "Contenuti per i membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo" che si trova in alto nella pagina.